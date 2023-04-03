Неспокійна доба була у жителів Камчатського краю РФ.

У ніч на 3 квітня частина територій Російської Федерації струсонув потужний землетрус магнітудою 6,9.

Згідно з даними Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру, неспокійна доба була у жителів Камчатського краю РФ. Сильні підземні поштовхи фіксувалися на півдні територій о 15:06 за місцевим часом.

Пошкодження фіксуються в ряді офісних центрів і місцевому педагогічному коледжі, в багатьох будинках зруйновані меблі та техніка.

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Найсильніше лихо "накрило" жителів Петропавловська-Камчатського, Єлізово та Вілючинська. За попередньою інформацією, жертв немає.

Землетрус залягав на глибині 100 кілометрів з епіцентром в акваторії Авачинської затоки (це на 44 км південніше від адміністративного центру Камчатського краю - Петропавловська-Камчатського).

Росію спіткала сейсмологічна відплата

Нагадаємо, що нещодавно територію РФ фактично спіткала сейсмологічна відплата в ніч чергової повітряної атаки по Україні.

Відомо, що 22 березня в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через запуск дронів. Вночі Росія знову запустила по нашій території 21 БПЛА "Shahed". ЗСУ вдалося ліквідувати 16 цілей. Частина безпілотників впала на цивільну інфраструктуру в Київській області. Загинули люди.

Вранці стало відомо, що в помсту за новий кривавий теракт погода вирішила зіграти з РФ злий жарт - країну сколихнув землетрус магнітудою 4,9.

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