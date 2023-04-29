Раніше з'явилися чутки, що у президента стався інфаркт.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вперше після чуток про інфаркт з'явився на публічному заході.

Як повідомляє турецьке агентство Anadolu, у суботу, 29 квітня, турецький лідер відвідав фестиваль авіації, космонавтики та технологій TEKNOFEST-2023 у Стамбулі. Почесними гостями заходу були президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Лівії Абдульхамід Дібейбе.

На заході Ердоган зі сцени привернув увагу до досягнень Туреччини в сфері технологій. Також він назвав імена учасників першої пілотованої космічної місії Туреччини на МКС, наміченої на останній квартал поточного року, вручив Ільхаму Алієву пам'ятну марку.

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Хвороба Ердогана і чутки про інфаркт

У вівторок, 26 квітня, 69-річному президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану стало погано під час інтерв'ю, яке транслювали в прямому ефірі. На цьому тлі зйомку припиняли на 10 хвилин, після чого ефір відновили. Тоді президент вибачився і повідомив, що у нього проблеми зі шлунком. Він відповів на кілька запитань і ефір завершився.

Турецькі ЗМІ тоді заявили, що у Ердогана нібито стався інфаркт. У президентській партії спростували чутки і назвали їх "аморальними" та "помилковими".

Експерти зауважували, що ці чутки можуть відбитися на результатах президентських і парламентських виборів у Туреччині, які відбудуться наступного місяця.

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