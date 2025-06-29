Іран зможе повернутися до виробництва збагаченого урану, попри пошкодження ядерних об’єктів ударами США, вважає Гроссі.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі припустив, що Іран зможе повернутися до виробництва збагаченого урану, попри пошкодження ядерних об’єктів ударами США. Про це він сказав в інтерв’ ю CBS News.

За його словами, Іран має відповідні потужності, і якщо забажає може знову взятися за збагачення урану.

"Вони можуть мати за лічені місяці, я б сказав, кілька каскадів центрифуг, що обертаються та виробляють збагачений уран, або менше. Але, відверто кажучи, не можна стверджувати, що все зникло і там нічого немає", - сказав Гроссі.

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Він нагадав, що "Іран мав дуже масштабну амбітну програму", і, на його думку, "частина її може все ще бути там", і оскільки Іран – "дуже розвинена країна з точки зору ядерних технологій", то виключати такої можливості не можна.

"Зрозуміло, що завдано серйозних збитків, але це не повні збитки, по-перше. А по-друге, Іран має там потужності, промислові та технологічні потужності. Тож, якщо вони цього забажають, вони зможуть почати робити це знову", - зазначив він.

Гроссі додав, що невідомо, де знаходяться матеріали для виробництва урану, адже частина з них "могли бути знищені в рамках атаки, але деякі могли бути переміщені".

"Тому в якийсь момент має бути роз'яснення. Якщо ми не отримаємо цього роз'яснення, це продовжуватиме висіти над нами як потенційна проблема. Ось чому я кажу, що так важливо, перш за все, щоб Іран дозволив нашим інспекторам якомога швидше продовжити свою незамінну роботу", - наголосив гендиректор МАГАТЕ.

На його думку, потрібно "повернутися до столу переговорів і знайти технічно обґрунтоване рішення цієї проблеми". В іншому випадку це знову вдарить по нас, з точки зору ситуації, яка не дуже добре прояснена. І це можливість. У нас зараз є можливість.

Ядерна програма Ірану: актуальні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, Іран заборонив гендиректору МАГАТЕ відвідувати ядерні обʼєкти країни. Крім того, Тегеран не дозволить встановлювати там камери, сказав віцеспікер парламенту Ірану Хамід Реза Хажі Бабаї. За його словами, рішення Ірану пов'язане з "виявленням конфіденційних даних про об'єкти в документах, отриманих від ізраїльського режиму".

Також в Ірані визнали, що США "сильно пошкодили" його ядерні об'єкти. Як заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї, ядерні об’єкти країни "сильно пошкоджені", пише Bloomberg. За його словами, атаки стали не лише військовим актом, а й порушенням міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

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