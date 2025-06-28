'Воскресіння' в Ірані: топчиновник з'явився на похороні після новин про свою смерть

Йдеться про високопоставленого посадовця, який брав безпосередню участь у ядерних переговорах зі США.

Високопоставлений іранський чиновник Алі Шамхані, якого раніше оголошували загиблим після ударів Ізраїлю по Ірану, з’явився публічно на державному похороні в Тегерані, чим остаточно спростував чутки про свою смерть.

Як повідомляє CNN, фотографії з церемонії, опубліковані іранськими державними ЗМІ, засвідчують присутність Шамхані серед інших високопосадовців. Він стоїть з тростиною, в оточенні охоронців, під час прощання із загиблими у нещодавньому 12-денному конфлікті з Ізраїлем.

Після масованих авіаударів 13 червня з боку Ізраїлю з’явилися повідомлення про можливу загибель Шамхані, одного з ключових радників Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Іранські ЗМІ згодом спростували ці чутки, опублікувавши звернення від його імені з фразою: "Я живий і готовий пожертвувати собою".

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Що відомо про Алі Шамхані

Алі Шамхані — відома фігура в іранській військово-політичній структурі. Колишній очільник Вищої ради національної безпеки, екс-міністр оборони та ветеран КВІР, він також відігравав помітну роль у дипломатичних перемовинах із США щодо ядерної програми Ірану.

Його несподівана поява викликає нові питання про інформаційні маніпуляції, які супроводжують сучасні конфлікти, і підкреслює непрозорість у визначенні втрат в умовах гібридної війни.

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