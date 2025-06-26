Іран вперше офіційно визнав, що США 'сильно пошкодили' його ядерні об'єкти

Атаки стали не лише військовим актом, а й порушенням міжнародного права, заявили в МЗС країни.

Іран офіційно підтвердив серйозні пошкодження своїх ядерних об'єктів унаслідок масованих авіаударів США, що сталися 22 червня.

Як заявив речник Міністерства закордонних справ Ірану Ісмаїл Багаї, ядерні об’єкти країни "сильно пошкоджені", пише Bloomberg. За його словами, атаки стали не лише військовим актом, а й порушенням міжнародного права та Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Пентагон поки що не надає офіційної оцінки наслідків, але за даними розвідки, удари могли не зачепити основні елементи підземної інфраструктури, такі як центрифуги. Це заперечує заяви адміністрації президента США Дональда Трампа, який на саміті НАТО назвав операцію "знищенням" ядерної програми Ірану і поставив під сумнів аналітику розвідслужб.

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Особливої уваги зазнав об'єкт у Фордо — головний центр зі збагачення урану, побудований під гірським масивом. За словами голови МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, пошкодження на цьому об’єкті можуть бути "дуже значними". Ізраїльська комісія з атомної енергії заявила, що удари США та Ізраїлю суттєво відклали можливості Ірану щодо створення ядерної зброї — щонайменше на кілька років.

Американські військові, за супутниковими даними, свідомо оминули реактори в Ісфахані, демонструючи обережність, аби не спровокувати ядерну катастрофу.

На цьому тлі президент Трамп домігся укладення перемир’я між Ізраїлем та Іраном після 12 днів бойових дій. Однак ситуація залишається вкрай напруженою: обидві сторони дотримуються угоди лише за умови, що противник не порушить її першим. США, тим часом, отримали вагому дипломатичну перемогу — посиливши військовий тиск і водночас ініціювавши тимчасове припинення вогню.

Удари США по Ірану - заяви Трампа не збігаються зі звітами розвідки

22 червня авіація Сполучених Штатів Америки завдала ударів по трьох ядерних обʼєктах Ірану. Як повідомив президент США Дональд Трамп, під атакою були обʼєкти в Натанзі, Фордо та Ісфахані. Він стверджував, що всі вони знищені.

Про те, що Іран не зможе заволодіти ядерною зброєю, казав і віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Сам Трамп порівняв удари по Ірану з бомбардуваннями Хіросіми і Нагасакі. За його словами, ця атака відкинула іранську ядерну програму на десятиліття назад.

За даними низки американських ЗМІ, зокрема CNN та New York Times, удари Сполучених Штатів Америки не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана. Імовірно, атака лише відкинула її на кілька місяців назад.

Трамп розлючений через ці публікації у ЗМІ. Він продовжує стверджувати, що інформація ЗМІ не відповідає дійсності та принижує американських військових, які здійснювали удари.

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