Тегеран також не дозволить встановлювати там камери.

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі більше не матиме доступу до ядерних обʼєктів Ірану. Крім того, Тегеран не дозволить встановлювати там камери.

Про це, як повідомляє іранське агентство Mehr, сказав віцеспікер парламенту Ірану Хамід Реза Хажі Бабаї. За його словами, рішення Ірану пов'язане з "виявленням конфіденційних даних про об'єкти в документах, отриманих від ізраїльського режиму".

"Нещодавня 12-денна війна є продовженням 47-річної ворожнечі, яку ведуть Сполучені Штати проти іранського народу. Суть цієї ворожнечі полягає не в ракетах чи ядерній програмі, а в народі Ірану", – додав він.

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Зазначимо, що 25 червня іранський парламент ухвалив рішення про припинення співпраці з МАГАТЕ.

Іран і ядерна програма

22 червня на тлі тоді ще активного конфлікту між Іраном та Ізраїлем США завдали ударів по трьох іранських ядерних обʼєктах у Натанзі, Фордо та Ісфахані. Президент США Дональд Трамп стверджував, що всі вони знищені.

Кілька днів потому Іран визнав, що удари США завдади значної шкоди його ядерним обʼєктам. Американські військові так само оприлюднили інформацію про ушкодження цих обʼєктів, але не уточнювалося, чи вплинули вони на потенціал Тегерана у сфері збагачення урану.

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