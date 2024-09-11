Розвідки країн-партнерів передали Україні трохи більше деталей про поставки іранських балістичних ракет в Росію, ніж відомо пресі.

На поточний момент українська влада не може підтвердити, що Росія вже застосувала балістичні ракети, надані їй Іраном. Як передає кореспондент УНІАН, про це Президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції учасників Четвертого саміту Кримської платформи.

"Щодо іранських ракет, ми отримали таку саму інформацію, яку ми бачили в медіа, без якихось деталей. Деякі деталі щодо кількості - може ми бачили трішки більше, ніж є у відкритій інформації. Я цю інформацію отримав на рівні розвідок від партнерів, але ще раз, поки що не можу підтвердити щодо застосування відповідних ракет", - сказав Зеленський.

Президент додав, що зможе підтвердити факт застосування ракет тільки тоді, коли матиме докази.

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"Як це було з Північною Кореєю і щодо ракет, і щодо використання північнокорейських артилерійських снарядів. Поки що ми знаємо, що у нас є використання у великій кількості іранських дронів", - сказав він.

Очільник держави зазначив, що росіяни мають ліцензії на збірку і виробництво іранських ударних дронів на російській території.

Іран передав Росії балістичні ракети

Як повідомляв УНІАН, за даними видання Forbes, на початку вересня Росія отримала від Ірану першу партію з 200 ракет Fath-360 для посилення бомбардувань України. Однак, на думку видання, ці поставки можуть обернутися проти самої Росії, оскільки можуть призвести до серйозних змін в ударній кампанії України.

Зокрема, це може стати останньою краплею для союзників України, які досі не дозволяли українцям стріляти своїми кращими американськими та європейськими боєприпасами по цілях на території Росії.

Міністерство закордонних справ України розглядає усі опції реагування на імовірну передачу Іраном балістичних ракет до Росії, включно з варіантом розірванням дипломатичних відносин.

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