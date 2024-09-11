В Ірані нагадали, що західні санкції в теорії мали би позбавити країну можливості виготовляти ракети.

В Ірані продовжують вдавати, що не передавали Росії жодних ракет. Міністр закордонних справ Ірану Саїд Аббас Арагчі відверто покепкував із країн Заходу щодо цього.

"Знову США і ЄС діють на основі помилкових даних розвідки та помилкової логіки. Іран НЕ постачав Росії балістичні ракети. Крапка", – написав він у своєму Твітері.

При цьому Арагчі відверто висміяв Захід через запроваджені ними санкції, які, вочевидь, не працюють.

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"Ті, хто підсіли на санкції, повинні запитати себе: як Іран може виробляти та нібито продавати складну зброю?" – написав він.

Іран передав Росії балістичні ракети: останні новини

Як писав УНІАН, Пентагон підтвердив, що Іран передав Росії певну кількість балістичних ракет малої дальності. Йдеться про ракети Fath 360. За словами експертів, це ракети із дальністю до 120 км, тож під ударом будуть такі міста як Запоріжжя і Харків.

За даними британського каналу Sky News, поставка близько 220 цих ракет відбулася через Каспійське море. Супутниковий знімок зафіксував російське судно, яке доставляє балістичні ракети з Ірану до Росії.

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