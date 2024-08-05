Ізраїльський міністр зауважив, що "світ повинен вимагати від Ірану ціну за будь-які агресивні дії, які він здійснює".

Іран попередив Ізраїль про своє рішення атакувати ізраїльську територію. Це повідомлення було передане через Угорщину.

Як пише The Jerusalem Post, таку заяву зробив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац на тлі інтенсивних дипломатичних зусиль, спрямованих на уникнення будь-яких подальших військових дій, які можуть спровокувати пряму війну між Ісламською Республікою та Ізраїлем.

"Повідомлення Ірану було передано Ізраїлю через міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, який зателефонував безпосередньо Кацу, щоб пояснити, що отримав цю інформацію від в.о. міністра закордонних справ Ірану Алі Багері", – пише видання. Відео дня

Кац зауважив, що "світ повинен вимагати від Ірану ціну за будь-які агресивні дії, які він здійснює".

Загострення між Іраном та Ізраїлем

Наприкінці липня в Тегерані був убитий лідер політичного крила палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Згодом представник Ірану в ООН Саїд Іравані заявив, що Іран помститься за ліквідацію Ханії та проведе "спецоперацію" проти Ізраїлю.

Невдовзі після цього у ЗМІ зʼявилася інформація, що ерховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії.

5 серпня Тегеран випустив попередження для цивільної авіації із закликом уникати іранського повітряного простору у найближчий час. Примітно, що напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен сказав міністрам закордонних справ країн "Великої сімки", що Іран може напасти на Ізраїль протягом найближчих 24-48 годин.

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