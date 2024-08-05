Цивільним літакам рекомендовано триматися по далі від Ірану у найближчий час.

Тегеран випустив попередження для цивільної авіації із закликом уникати іранського повітряного простору у найближчий час. Застереження вийшло на тлі триваючих погроз іранських офіційних осіб напасти на Ізраїль, пише The Wall Street Journal.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови повідомив міністрам закордонних справ країн "Великої сімки", що Тегеран може напасти на Ізраїль протягом найближчих 24-48 годин. 24 години від того моменту вже спливли.

За словами одного з дипломатів, проінформованого про зміст розмови Блінкена з представниками G-7, очікується, що атака Ірану на Ізраїль матиме подібний масштаб до атаки, яка була в квітні. Тоді було запущено одночасно сотні ракет і безпілотників.

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Ізраїль заявив, що готовий захиститися від будь-якого удару і відповісти на нього. Вашингтон заявив, що допоможе захистити Ізраїль.

Іранське застереження для цивільної авіації надійшло о 8:45 ранку за Київським часом. Як зазначає WSJ, подібний тип авіаційних застережень використовується авіаційними органами держав для надання важливої екстреної ​​інформації і по суті є забороною на польоти для цивільної авіації без будь-яких додаткових вказівок чи обґрунтувань.

Нове загострення на Близькому Сході

Як писав УНІАН, минулого тижня в Тегерані від вибуху бомби загинув політичний лідер угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія, який був присутній на інавгурації нового президента Ірану. Вважається, що за його ліквідацією стоїть Ізраїль, хоча офіційно єврейська держава цього не визнавала.

Після цього Іран почав погрожувати проведенням "спецоперації" проти Ізраїлю в якості помсти. В Ірані обіцяють "вселити глибокий жаль" в Ізраїль.

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