Наразі незрозуміло, наскільки жорсткою буде відповідь Ірану.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї віддав наказ завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Про це пише The New York Times із посиланням на трьох іранських чиновників.

"Хаменеї віддав наказ на екстреному засіданні Вищої ради національної безпеки Ірану в середу вранці, невдовзі після того, як Іран оголосив про вбивство Ханії, повідомили троє іранських посадовців, серед яких двоє членів Революційної гвардії. Вони попросили не публікувати їхні імена, оскільки не мають дозволу на публічні виступи. Іран і ХАМАС звинуватили Ізраїль у вбивстві. Ізраїль, який воює з ХАМАС у секторі Газа, не визнав і не заперечив вбивство пана Ханії, який перебував у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану. Ізраїль має довгу історію вбивств ворогів за кордоном, в тому числі іранських вчених-ядерників і військових командирів", – пище видання.

Наразі незрозуміло, наскільки жорсткою буде відповідь Ірану, і чи буде він калібрувати свою атаку, щоб уникнути ескалації, як це сталося в квітні. Іранське військове командування розглядає можливість ще однієї комбінованої атаки дронів і ракет на військові об'єкти поблизу Тель-Авіва і Хайфи, але намагатиметься уникати ударів по цивільних об'єктах, заявили іранські офіційні особи.

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Одним з варіантів, що розглядається, є скоординована атака з боку Ірану та інших фронтів, де він має союзницькі сили – в тому числі Ємену, Сирії та Іраку – для досягнення "максимального ефекту".

"Хаменеї, за яким залишається останнє слово в усіх державних справах і який також є головнокомандувачем збройних сил, доручив військовим командирам Революційної гвардії і армії підготувати плани як нападу, так і оборони на випадок, якщо війна розшириться і Ізраїль або Сполучені Штати завдадуть удару по Ірану, повідомили офіційні особи. У своїй публічній заяві з приводу смерті пана Ханії Хаменеї дав зрозуміти, що Іран відповість безпосередньо, заявивши, що "ми вважаємо помсту за його кров своїм обов'язком", оскільки це сталося на території Ісламської Республіки. Він сказав, що Ізраїль створив умови для отримання "суворого покарання"", – зауважують журналісти.

У заявах інших іранських офіційних осіб, в тому числі нового президента Масуда Пезешкіана, міністерства закордонних справ, Корпусу вартових і представництва Ірану в ООН, також відкрито говорилося, що Іран відповість Ізраїлю і що він має право захищатися від посягання на свій суверенітет.

Зазначається, що вбивство лідера ХАМАС шокувало іранських офіційних осіб – ті назвали його "перетином червоних ліній".

"Це було принизливим порушенням безпеки для країни, яка прагне демонструвати силу, але вже давно розчарована своєю нездатністю перешкодити Ізраїлю проводити таємні операції на своїй території. Збентеження посилювалося відомим становищем пана Ханії, присутністю інших союзників і тим, що на нього було скоєно напад у високозахищеному пансіонаті Корпусу вартових ісламської революції в день підвищених заходів безпеки в столиці", – наголошує NYT.

Іранські чиновники розглядають вбивство пана Ханії не лише як опортуністичне вбивство Ізраїлем одного зі своїх ворогів, але й як образу для їхнього апарату безпеки, що свідчить про те, що будь-хто в Ірані, на будь-якому рівні, може стати мішенню і бути вбитим.

Аналітики ж кажуть, що Іран вважає помсту необхідною "як для помсти за вбивство пана Ханії, так і для стримування Ізраїлю від вбивства інших потужних ворогів", таких як лідер "Хезболли" Хасан Насраллаабо генерал Ісмаїл Каані – командувач силами Кудса, який контролює бойові угрупування за межами Ірану.

"Іран, ймовірно, вважає, що у нього немає іншого вибору, окрім як відповісти, щоб стримати подальші ізраїльські атаки, захистити свій суверенітет і зберегти свій авторитет в очах регіональних партнерів", – сказав директор Міжнародної кризової групи з питань Ірану Алі Ваез.

Вбивство лідера ХАМАС

31 липня у своїй резиденції в Тегерані був убитий лідер політичного крила палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Разом із ним загинув один із його охоронців. Повідомлялося, що в його будинок влучила ракета, випущена з літака.

Згодом представник Ірану в ООН Саїд Іравані заявив, що Іран проведе "спецоперацію" проти Ізраїлю в якості помсти за ліквідацію Ханії.

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