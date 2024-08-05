За інформацією ЦАХАЛ, Абед Аль-Зері перешкоджав доставці гуманітарної допомоги мирним жителям Гази.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) ліквідувала у секторі Гази міністра економіки палестинської терористичної організації ХАМАС Абеда Аль-Зері. Про це повідомляється у соцмережі ЦАХАЛ.

Зазначається, що терорист перешкоджав доставці гуманітарної допомоги мирним жителям Гази. При цьому Аль-Зері працював у відділі виробництва військового крила ХАМАС.

"Він відіграв важливу роль у керуванні зусиллями ХАМАС щодо захоплення контролю над гуманітарною допомогою, що надходить до Гази, та в управлінні контрольованими ХАМАС ринками. Крім того, він відповідав за розподіл палива, газу та коштів на терористичні цілі", - йдеться у повідомленні. Відео дня

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США заявляють про непричетність до вбивства лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. За словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, Вашингтон продовжуватиме домагатися припинення вогню в секторі Газа "стільки, скільки потрібно, щоб досягти цього".

Як відомо, нещодавно у столиці Ірану Тегерані вбили лідера ХАМАС Ісмаїла Ханію. Разом із лідером палестинського терористичного угруповання загинув один з його охоронців.

Згодом син Ханії пообіцяв "боротися за свободу". За словами Абдули Салама, його батько "прагнув до єдності всіх палестинських угруповань", і після того, як пережив чотири замахи, "Аллах дарував йому мученицьку смерть, якої він завжди бажав".

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