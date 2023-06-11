Президент попередив іранського лідера про наслідки військової допомоги Москві.

Президент Франції Еммануель Макрон 10 червня провів телефонну розмову з іранським лідером Ібрахімом Раїсі, в ході якого вони говорили про війну в Україні.

Як пише Reuters з посиланням на офіс Макрона, французький президент попередив Раїсі про наслідки поставок іранських безплітових літальних апаратів в Росію і "висловив стурбованість" з приводу розвитку іранської ядерної програми.

"У телефонній розмові Макрон закликав Іран негайно припинити підтримку, яку він надає Росії у війні проти України", - йдеться в повідомленні.

Іран допомагає Росії у війні: що відомо

Ще минулого літа стало відомо, що Іран продає свої дрони Росії. Ці безпілотники російська армія використовує під час масованих атак по Україні.

У Тегерані довго заперечували продаж своїх дронів Москві, проте в підсумку зізналися. Тоді вони заявили, що нібито продали росіянам БПЛА до початку повномасштабної війни.

Пізніше в мережі з'явилася інформація про те, що Москва і Тегеран ведуть таємні переговори про співпрацю у виробництві безпілотників.

У травні 2023 року президент Володимир Зеленський заявив, що Іран передав Росії понад тисячу дронів. За його словами, вже точно відомо, що Москва отримала від них і інше озброєння. Пізніше він ініціював введення санкцій проти Ірану строком на 50 років.

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