Відповідний проект постанови президента України зареєстрований у Верховній раді.

Президент Володимир Зеленський ініціював введення санкцій проти Ірану терміном на 50 років.

Відповідний проект постанови глави держави, яким пропонується затвердити рішення Ради національної безпеки і оборони України від 27 травня 2023 року, уже зареєстрований у Верховній раді (№9333). Документ передбачає застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів щодо Ісламської Республіки Іран.

У додатках до проекту зазначається, що указ Зеленського, яким він увів в дію рішення РНБО він 27 травня про санкції стосовно Ірану, набирає чинності одночасно із затвердженням Верховною Радою України зазначеного рішення Ради нацбезпеки, відповідно до Закону України "Про санкції".

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В опублікованому рішенні РНБО йдеться про підтримку внесених Кабінетом міністрів України пропозицій щодо санкцій проти Ірану та визначено, що термін їх дії - 50 років. Зокрема, пропонується:

запровадити повну заборону на торговельні операції з товарами військового та подвійного призначення з резидентами Ірану та на послуги, що пов'язані з продажем, обслуговуванням, виробництвом таких товарів з резидентами країни;

припинити транзит ресурсів, польотів і перевезень резидентами Ірану територією України, пов'язаних із зазначеними вище операціями;

зупинити виконання економічних та фінансових зобов'язань на користь резидентів Ірану, запобігання виведенню капіталів резидентами за межі України.

Крім того, пропонується заборонити передачу резидентам Ірану технологій та прав на інтелектуальну власність, запровадити заборону на здійснення будь-яких інвестицій в Іран, зупинити обслуговування електронних платіжних засобів, емітованих резидентами.

Допомога Ірану Росії у війна проти України - що відомо

Як повідомляв УНІАН, з минулого року, уже в розпал повномасштабного вторгнення, стало відомо про продаж Іраном до Росії дронів-камікадзе Shahed-136. Спочатку Тегеран, як завжди, заперечував своє сприяння в скоєнні Росією воєнних злочинів, та згодом визнав факт надання військової допомоги Москві. Хоча при цьому Іран запевняв, що допомога надавалася ще до повномасштабної війни в Україні.

У березні 2023 року в британській розвідці повідомили, що Росія почала на регулярній основі отримувати малі партії іранських ударних БПЛА типу "Shahed".

Наразі відомо, що загарбники випустили по Україні понад 1160 дронів-камікадзе іранського виробництва, з них близько 900 було збито українськими захисниками. Партнери та союзники України також вводять санкції як проти Росії, так і Ірану, як країни яка підтримує агресію РФ.

24 травня президент України Володимир Зеленський опублікував звернення до народу Ірану, в якому закликав іранців перестати грати "на боці держави-зла" і бути співучасниками російського терору. Глава держави зауважив, що іранські "Шахеди", які щоночі тероризують Україну, означають лише те, що "людей Ірану штовхають ще глибше і глибше на темну сторону історії".

Після цього заклику глави держави до іранців припинити надання військової допомоги Росії, Тегеран у відповідь звинуватив президента України Володимира Зеленського в нібито поширенні "антиіранської пропаганди". Заяви президент України в Ірані назвали "маячнею".

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