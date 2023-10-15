Іран вже нарощує активність в Сирії.

Іран попередив Ізраїль, що втрутиться у війну, якщо ЦАХАЛ розпочне наземну операцію в Секторі Газа. Про це повідомляє американське видання Axios із посиланням на два дипломатичних джерела, які знають ситуацію.

Напередодні міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахіан зустрівся з лідером ХАМАС Ісмаїлом Ханіє в Катарі. За підсумками зустрічі ХАМАС повідомив, що Іран оцінив атаку палестинських бойовиків на Ізраїль минулої суботи як "історичну перемогу", яка завдала поразки ізраїльській окупації палестинської території.

Також під час цієї зустрічі учасники "погодилися продовжувати співпрацю" для досягнення "цілей" ХАМАСу. Варто зазначити, що і ХАМАС, і Іран офіційно декларують своїм головним пріоритетом у зовнішній політиці знищення держави Ізраїль.

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Тим часом Іран надіслав повідомлення Ізраїлю через ООН, в якому наголосив, що не хоче подальшої ескалації конфлікту, але втрутиться, якщо ізраїльська операція в Газі продовжиться.

Sky News також повідомляє, що високопоставлений ізраїльський чиновник звинуватив Іран у спробі відкрити другий фронт війни з боку Сирії. Як заявив очільник відділу стратегічних питань Міністерства закордонних справ Ізраїлю Джошуа Зарка, іранці активно діють в Сирії, розміщуючи там озброєння.

Ця заява пролунала на тлі обміну повітряними ударами між Сирією та Ізраїлем.

Війна Ізраїля проти ХАМАС – останні новини

Як писав УНІАН, фінансування угруповання ХАМАС від зовнішніх джерел частково йшло через московську криптобіржу Garantex. За даними аналітиків, незадовго до нападу на Ізраїль на цифрові гаманці, що належать угрупованню Ісламський джихад, союзному до ХАМАС, було перераховано $93 млн.

Також ми розповідали, що Пентагон ухвалив рішення направити другу авіаносну ударну групу в східне Середземномор'я, недалеко від Ізраїлю. Цей крок має стримати будь-які ворожі акти проти Ізраїлю, а також запобігти можливим спробам подальшого розширення конфлікту.

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