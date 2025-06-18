В арсеналі США є найпотужніша бомба світу, та навіть її може бути недостатньо для знищення обʼєкта Фордо.

На тлі зростання напруги на Близькому Сході низка ЗМІ повідомляли про імовірність того, що в конфлікт між Ізраїлем та Іраном можуть втрутитися Сполучені Штати Америки. В такому випадку Вашингтон, як очікується, відіграватиме ключову роль у знищенні іранських підземних об'єктів зі збагачення урану.

Як пише Financial Times, виконувати це завдання майже напевно будуть американські бордувальники, здатні нести високоточну бомбу вагою 30 000 фунтів (понад 13 тонн, – ред.), відому як GBU-57 E/B Massive Ordnance Penetrator або MOP. Це, як пишуть журналісти, найпотужніша неядерна бомбу в усьому світі.

"Скинута зі стелс-бомбардувальника B2, 6-метрова бомба MOP, як повідомляється, може проникати з чистою кінетичною силою на глибину понад 60 метрів у скелі і ґрунті – залежно від твердості землі – перш ніж вибухнути. Завдяки точному наведенню в одну точку теоретично можна скинути декілька бомб", – йдеться в матеріалі.

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Тож, як кажуть автори, цього потенційно має вистачити для знищення переважної частини підземних збагачувальних об'єктів Ірану, особливо об'єкт в Натанзі. Вважається, що він розташований під землею на глибині 20 метрів під землю і укладений у 2 метри залізобетону.

Та коли мова йде про обʼєкт Фордо, цього може бути недостатньо. Цей обʼєкт захваний в горі на глибині до 80 метрів. На думку очільника Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, деякі з найбільш чутливих об'єктів Фордо можуть бути поховані ще глибше. Він зазначив, що не раз там був, і аби туди потрапити, треба довго спускатися спіральним тунелем.

І ситуація з відсутністю гарантій того, що успішний удар чи навіть серія таких ударів знищить більшу частину або всі вже збагачені ядерні запаси у Фордо, нагадує дещо, що сталося в минулому, зазначає FT. Йдеться про період, коли Штати розглядали можливість превентивного удару по радянській ядерній зброї на Кубі під час Карибської кризи 1962 року. Тоді розрахунок ризиків спонукав американського президента Кеннеді обрати замість атаки морську блокаду та дипломатію.

Американський військовий історик Роберт Пейп зазначив, що тоді ВПС США були впевнені, що зможуть знищити лише 85% цілей. За його словами, через це "існували плани подальшого наземного вторгнення".

"У випадку з Іраном, як Рада національної безпеки США може бути впевнена, що вона отримає все? Це велике питання", – акцентував він.

Ще однією потенційною проблемою є те, що вищезгадана MOP пройшла випробування на ракетному полігоні Уайт Сендс в Нью-Мексико, проте ніколи не використовувалася в активних бойових діях..

"Для знищення Фордоу, для якого MOP була явно призначена, ймовірно, знадобиться щонайменше дві бомби, кожна з яких влучить в одну і ту ж точку. Це може бути чудово, і я впевнений, що ВПС США мають для цього технічні можливості. Але такого ще ніколи не було в реальній війні", – пояснив Пейп.

Удари по Ірану: не все так просто, як здається

Видання нагадало про випадок із застосуванням більш ранньої потужної американської бомби Massive Ordnance Air Blast або MOAB, також відомої як "Матір усіх бомб". Хоча вона і менш потужна за МОР, її використання мало руйнівний ефект в Афганістані, коли в 2017 бомбу скинули на печерний комплекс, яким керувала філія "Ісламської держави" в провінції Нангархар.

Порівняно з МОАВ, новіша бомба МОР має одну особливість: її вибуховий заряд більший і міститься в надзвичайно жорсткому металевому корпусі, що дозволяє проникнути всередину ще до вибуху. Вважається, що загалом в арсеналі США є приблизно 20 таких бомб вартістю орієнтовно по 4 млн доларів за кожну. Нести і доставляти її може лише бомбардувальник B2 Spirit Stealth, пише видання. Їх на озброєнні США теж 20, і кожен з цих літаків здатен нести дві МОР, по одній в кожному з бомбових відсіків.

Дальність польоту цих бомбардувальників без дозаправки становить 11 тисяч км. Водночас з однією дозаправкою в повітрі цей показник збільшується до 19 тисяч кілометрів. Журналісти акцентують, що це дозволяє йому дістатися майже до будь-якої цілі у світі.

Та попри вражаючі можливості бомбардувальників В2 та вищезгаданих бомб, місія зі знищення іранського заводу у Фордо зіткнеться з іншими тактичними труднощами, вважає Роберт Пейп. Одна з них полягає в тому, що для атаки більш ніж однією бомбою літаку доведеться зависнути над ціллю. Цн зробить бомбардувальник вразливим перед іранськими засобами ППО.

"B2 – це малопомітний бомбардувальник, але він спроектований так, щоб уникати радарів - він не є малопомітним у всіх аспектах. Наприклад, він має дуже плоске днище, що може зробити його таким же вразливим для зенітних ракет, як і літак 737", – пояснив фахівець.

Другий виклик полягає в тому, щоб розчистити для бомбардувальника B2 безпечну траєкторію польоту до цілі, додає видання. Зробити це можна за допомогою протирадіолокаційних крилатих ракет. Та Іран міг передбачити такий розвиток подій, каже Пейп.

"Бомбардування цілком може спрацювати – але до нього треба буде приступати, знаючи, що цього ніколи раніше не робилося", – констатував він.

Ситуація на Близькому Сході і США

Кілька днів тому президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав людей терміново евакуюватися з Тегерана. 17 червня він заявив, що над небом над Іраном було встановлено "повний і тотальний" контроль та завуальовано пригрозив верховному лідеру країни Алі Хаменеї.

Того ж дня віцепрезидент США Джей Ді Венс натякнув на можливість вступу Штатів у війну з Іраном, аби зупинити його ядерну програму. За його словами, Трамп "заслужив повну довіру в цьому питанні".

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