Білий дім наголосив на цій необхідності.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп закликав людей терміново евакуюватися з іранської столиці.

Заява американського політика опублікована в його соціальній мережі Truth Social. У ній він підкреслює, що країні варто було погодитися на запропоновану Вашингтоном угоду, оскільки вона не може володіти ядерною зброєю:

"Іран повинен був підписати "угоду", яку я сказав їм підписати. Яка ганьба і марна трата людських життів. Простіше кажучи, Іран не може мати ядерну зброю. Я повторював це знову і знову! Всі повинні негайно евакуюватися з Тегерана!".

Офіційна сторінка Білого дому в мікроблозі X зробила репост цього допису, виділивши жовтим кольором слова про необхідність виїжджати з Тегерану.

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Війна на Близькому Сході

Нагадаємо, у квітні президент Трамп встановив Ірану 60‑денний термін для відновлення перемовин щодо нової ядерної угоди.

13 червня, на 61 день після ультиматуму Трампа, Ізраїль розпочав Operation Rising Lion - серію авіаударів і саботажу по ядерних, військових і ракетних об’єктах Ірану

Атакували понад 100 локацій, зокрема військові бази та ракетні комплекси. Повідомлялося про загибель іранських генералів та вчених. Ізраїль повідомив, що завдав удару, щоб гальмувати ядерну програму і позбавити Тегеран можливості створити зброю масового ураження.

Того ж вечора Іран запустив по Ізраїю балістичні ракети та дрони-камікадзе, заявивши про Operation True Promise III. ППО Ізраїлю збила більшість загроз, проте було пошкоджено інфраструктуру й постраждали люди.

Взаємні обстріли тривають дотепер, хоча ЗМІ й повідомляють про сигнали з боку Тегерану про готовність до переговорів.

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