За словами президента США, кремлівський диктатор спочатку має розібратися у своїй війні.

Президент США Дональд Трамп заявив, що розмовляв із кремлівським диктатором Володимиром Путіним у вівторок, 17 числа, і той запропонував йому "посередництво в переговорах з Іраном".

"Я йому відповів: зроби мені послугу - будь посередником у себе. Давай спочатку займемося Росією, добре? Я сказав: Володимире, давай спочатку розберемося з Росією. А цим можеш зайнятися потім. Але, думаю, там теж усе владнається", - наголосив він під час спілкування з журналістами, передає CNN.

Крім того, американський лідер "уникнув" питання, чи завдадуть США удару по ядерних об'єктах Ірану, зазначивши, що він може зробити це, а може й не зробити.

Відео дня

"Я маю на увазі, що ніхто не знає, що я збираюся робити", - заявив Трамп. І заявив, що Іран нібито хоче повернутися до переговорів, адже ніколи не пізно до цього прийти. Однак президент США знову згадав про беззастережну капітуляцію.

"Вони абсолютно беззахисні, у них взагалі немає протиповітряної оборони. Подивимося, що буде. Ще нічого не закінчено. Наступний тиждень буде важливим, можливо, менше тижня", - наголосив Трамп. І підсумував, що його терпець увірвався.

Інші новини про Дональда Трампа

Раніше УНІАН повідомляв, що Трамп усе-таки не був посередником у розв'язанні конфлікту між Пакистаном та Індією. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що переговори відбулися безпосередньо між країнами через наявні військові канали.

Крім того, ми розповідали, що G7 опинилася в новій реальності. Трамп зруйнував останні надії на єдність. "З приходом Трампа здатність G7 досягати спільної мети серйозно ослабла", - зазначив колишній помічник президента Обами Метью Гудман.

Вас також можуть зацікавити новини: