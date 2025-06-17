Американський президент назвав Хаменеї "легкою мішенню".

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив про встановлення "повного і тотального" контролю над небом Ірану та завуальовано пригрозив верховному лідеру країни Алі Хаменеї.

"Тепер ми маємо повний і тотальний контроль над небом над Іраном. У Ірану були хороші радари та інше оборонне обладнання, і його було багато, але це не йде ні в яке порівняння з американськими "штучками", розробленими, задуманими і виробленими в Америці. Ніхто не робить це краще за старі добрі США", – написав американський президент у соцмережі Truth Social.

У наступному дописі Трамп говорив про верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, якого назвав "легкою мішенню".

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"Ми точно знаємо, де переховується так званий "Верховний лідер". Він є легкою мішенню, але там він у безпеці – ми не збираємося його діставати (вбивати!), принаймні, поки що. Але ми не хочемо, щоб ракети летіли по цивільному населенню або американських солдатах. Наше терпіння уривається", – заявив Трамп.

Ситуація на Близькому Сході і США

Останні кілька днів Ізраїль та Іран завдають потужних ударів по території одне одного. Премʼєр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху 14 червня заявив, що Іран двічі намагався вбити Дональда Трампа.

Наступного дня американський президент заявив, що Іран та Ізраїль повинні укласти угоду під його проводом – так само, як і Індія з Пакистаном.

А днями президент Сполучених Штатів Америки закликав людей терміново евакуюватися з іранської столиці – Тегерана. Цю заяву також було опубліковано на сторінці Білого дому в соцмережі Х.

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