Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп може вступити у війну проти Ірану, щоб зупинити ядерну програму країни.

Про це свідчить допис американського віце-президента Джей Ді Венса у мікроблозі X. За його словами, Тегеран міг би мати цивільну ядерну енергетику без збагачення, однак відмовився від цього, збагативши уран набагато вище необхідного рівня.

"Я поки що не бачу жодного вагомого аргументу на користь того, чому Ірану потрібно було збагачувати уран набагато вище порогового рівня для цивільного використання. Я досі не бачу жодного вагомого аргументу на користь того, що Іран мав право порушувати свої зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї", - написав він.

Відео дня

Венс заявляє, що Трамп "продемонстрував неабияку стриманість", зосередивши увагу військ на захисті армії та громадян, однак тепер президент може вирішити, що потрібно вжити подальших заходів для припинення іранського збагачення:

"Це рішення, зрештою, належить президенту. І, звичайно, люди мають рацію, коли стурбовані зовнішніми проблемами після останніх 25 років ідіотської зовнішньої політики. Але я вважаю, що президент заслужив певну довіру в цьому питанні. І побачивши це зблизька, я можу запевнити вас, що він зацікавлений лише в тому, щоб використовувати американську армію для досягнення цілей американського народу. Що б він не робив, він зосереджений на цьому".

Вас також можуть зацікавити новини: