Президент США заявив, що ситуація тільки погіршиться найближчим часом.

Президент США Дональд Трамп заявив, що давав Ірану "шанс за шансом", рішуче просив піти на ядерну угоду, якої так і не вдалося досягти. За словами американського лідера, тепер Ірану "буде набагато гірше", ніж вони очікують.

"Їм розповідали, що Сполучені Штати виробляють найкраще і найсмертоносніше військове обладнання у світі - без конкуренції, - і що в Ізраїлю його багато, і буде ще більше. І вони вміють цим користуватися", - зазначив він у публікації в Truth Social.

Трамп заявив, що деякі іранські радикали дозволяли собі "сміливо говорити", але вони нібито не знали того, що вже "ось-ось станеться". І тепер вони, за його словами, мертві.

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"І все стане тільки гірше! Уже були величезні жертви і руйнування, але ще є час, щоб покласти край цій бійні, адже наступні заплановані атаки будуть ще більш жорстокими", - додав президент США.

І наголосив, що Іран має укласти "угоду", доки ще є що рятувати, - врятувати те, що колись було відоме як Перська імперія.

Інші новини про атаку Ізраїлю

Раніше УНІАН повідомляв, що Ізраїль використав тактику української "Павутини" для серйозних ударів по цілях в Ірані. ЦАХАЛ створив на території Ірану секретну базу ударних дронів, з якої й було завдано атаки.

Крім того, відомо, що Ізраїль ліквідував багато членів вищого військового керівництва та людей, пов'язаних з їхньою ядерною програмою. Серед них є генерал-майор Хосейн Саламі.

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