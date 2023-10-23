Він показав їх журналістам.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог заявив, що у бойовиків угруповання ХАМАС знайшли інструкції з виготовлення хімічної зброї.

Він показав журналістам Sky News документи, забезпечені схемами. "Це матеріали "Аль-Каїди". Офіційні матеріали "Аль-Каїди". Ми маємо справу з ІДІЛ, "Аль-Каїдою" і ХАМАСом. Ось наскільки шокуючою є ситуація, коли ми дивимося на інструкції з експлуатації та створення непрофесійної хімічної зброї з використанням ціаніду", - сказав Герцог в інтерв'ю.

Ізраїльські військові стверджують, що виявили ці матеріали на тілі вбитого бойовика в кібуці Беері, де, за оцінками, 20% з 1100 жителів вбили або викрали.

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Війна в Ізраїлі: останні новини

Як відомо, 7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль ракетами, прорвали кордон і зайшли на територію країни. Вони розстрілювали автомобілі з мирними людьми, а також взяли в полон громадян Ізраїлю та інших країн.

За даними ЗМІ, в Ізраїлі загинули не менше 1276 ізраїльтян, ще 212 осіб перебувають у полоні на території Сектора Гази.

У відповідь ЦАХАЛ (Ізраїльська армія оборони) оголосила про операцію "Залізні мечі" та повну блокаду Сектора. Військові завдають ракетних ударів, а також проводять рейди на територію Гази. Очікується, що незабаром може початися наземна операція.

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