Влада країни відмовлялася випускати дитину з ізолятора, допоки не втрутився український посол.

Влада Ізраїлю затримала 10-річного Євгена - сироту з України - та його дядька-опікуна Олександра в аеропорту Бен-Гуріон.

Як повідомляє політичний оглядач Ynet, дитину та опікуна, одруженого на громадянці Ізраїлю, помістили до ізолятора. Довелося втручатися адвокатам та послу України Євгену Корнійчуку.

За даними оглядача, Євген та Олександр прибули в аеропорт, але ізраїльські чиновники заборонили їм в'їзд і відправили в ізолятор. Дитину пригрозили депортувати назад до України. Обурливий інцидент набув розголосу, тому Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю переглянуло справу.

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Відомо, що Олександр - демобілізований військовослужбовець. Він зайнявся переїздом в Ізраїль до своєї дружини та взяв племінника-сироту. Втім, Ізраїль зустрів сироту цинічним рішенням про депортацію.

Ізраїльські правоохоронці вимагали, щоб Олександр та Євген повернулися в Україну. Подружжя готове задля запобігання депортації внести заставу у розмірі 40 тис. шекелів (понад 10 тис. доларів США) в обмін на надання їм можливості відстояти свої права в суді.

Адвокати Асаф Вайцен і Ноам Гринцайг подали апеляцію до апеляційного суду Тель-Авіва. За їхніми словами, рішення про депортацію виходить за межі розумного.

Суддя Йосеф Брада видав ордер про відміну рішення про депортацію, але наказав залишити чоловіка з дитиною в ізоляторі аеропорту. У справу втрутився український посол Євген Корнійчук. Сироті та опікуну дозволили вийти під заставу та в'їхати до Ізраїлю для можливості впорядкувати свій статус.

Позиція Ізраїлю щодо України

На початку літа прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна стоїть на боці Україні, але має обмеження щодо надання військової допомоги. За його словами, в Ізраїлі дуже стурбовані можливістю того, що зброя, яку ізраїльтяни дадуть Україні, може стати трофеєм росіян і буде передана Ірану. Саме тому Ізраїль не надає бойової зброї Україні.

Також Нетаньяху зізнався, що він просто не хоче псувати відносини з Росією.

Саме тому ізраїльська допомога Україні обмежується переважно гуманітарними вантажами. Але відомо, що навесні Україна отримала кілька радарів ізраїльского виробництва.

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