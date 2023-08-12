Видання запевняє, що Україна також готується скасувати безвізовий режим з Ізраїлем.

Київ розглядає можливість скасування безвізового режиму з Ізраїлем і проситиме західних партнерів виключити країну з кола учасників формату "Рамштайн" через "недружні дії щодо України та проросійську позицію на міжнародній арені". Про це повідомляє видання Kyiv Post, посилаючись на власні джерела в РНБО України.

"Влада Ізраїлю ніколи не надавала жодної реальної допомоги. Натомість інформація, отримана під час зустрічей [в Рамштайні], використовується Ізраїлем у власних інтересах", – повідомив співрозмовник видання.

За словами джерела, Україна вважає "реальною небезпекою" те, що інформація, яка обговорювалася на зустрічах у Рамштайні за участі Ізраїля, "ймовірно, потрапить у володіння держави-агресора".

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Видання зазначає, що рішення про скасування безвізового режиму з Ізраїлем ухвалено через тривалу дипломатичну суперечку між двома країнами щодо ставлення держави Ізраїль до громадян України, які перебувають на ізраїльській території.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що близько 10% українських туристів депортують з Ізраїлю без пояснення причин. Також нещодавно він розкритикував рішення ізраїльскої влади припинити виплати на медичне страхування для українських біженців.

Між тим, за даними джерела в РНБО, Ізраїль домагається від України гарантій безпеки для десятків тисяч єврейських паломників, які у вересні здійснюють щорічну подорож до Умані, де знаходиться могила засновника брацлавського хасидизму цадика Нахмана.

"Під час постійних ракетних обстрілів ці гарантії забезпечити неможливо", — зазначило джерело і додало, що зараз МЗС України готує подання про скасування безвізового режиму для громадян Ізраїлю.

Речник МЗС України у коментарі Kyiv Post цю інформацію не підтвердив.

Відносини України з Ізраїлем – останні новини

Наприкінці червня прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що його країна стоїть на боці Україні, але має обмеження щодо надання військової допомоги. За його словами, в Ізраїлі дуже стурбовані можливістю того, що зброя, яку ізраїльтяни дадуть Україні, може стати трофеєм росіян і буде передана Ірану. Саме тому Ізраїль не надає бойової зброї Україні.

Також Нетаньяху зізнався, що він просто не хоче псувати відносини з Росією.

Саме тому ізраїльська допомога Україні обмежується переважно гуманітарними вантажами. Але відомо, що навесні Україна отримала кілька радарів ізраїльского виробництва.

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