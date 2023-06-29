Він зауважив, що його країну турбує можливість потраплянні ізраїльської зброї до Ірану.

Ізраїль стоїть на боці Україні, але має обмеження щодо надання військової допомоги.

Про це заявив прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу в інтерв’ю виданню WSJ. "Нас турбує можливість того, що системи, які ми передамо Україні, потраплять в Іран та можуть бути перероблені. Ми б зіткнулися з тим, що ізраїльські системи використовуються проти Ізраїлю", - сказав Нетаньягу.

Також він прокоментував слова українського посла в Ізраїлі про те, що країна не виконала обіцянок щодо допомоги Україні. "Колишній уряд дав деякі обіцянки, вони були в процесі та не були виконані. Але я їх виконую... Ми не нейтральні. Ми висловили свою позицію щодо України, але я кажу, що є обмеження, занепокоєння та інтереси, які ми маємо, і мій перший інтерес... - це забезпечення безпеки єдиної єврейської держави", - пояснив ситуацію Нетаньягу.

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Він уточнив, що Ізраїль надає Києву допомогу для рятування життя цивільних.

"Ми допомагаємо у цивільній обороні, у цивільній системі оповіщення, що позбавить необхідності утримувати половину країни в укриттях при кожному ракетному обстрілі", - сказав глава ізраїльського уряду.

Крім цього, Нетаньягу прокоментував військову співпрацю РФ та Ірану. "Це дуже тривожні стосунки, тривожне партнерство, тому що вони дають Ірану зброю для просування своїх цілей проти Ізраїлю... Крім того, Іран постачає РФ зброю, яка використовується у війні в Україні зі смертельним ефектом. Ми стурбовані цим. І ми донесли до росіян нашу стурбованість", - зазначив він.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

З початку війни Ізраїль ніяк не допомагав Україні. Після критики цієї позиції з боку українського президента Володимира Зеленського, там заявили, що дпомагають Україні гуманітарно, а зброю надавати не будуть. Виключенням є ізраїльські радари (для відстеження російських ракет), що отримала Україна навесні цього року.

23 червня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху сказав, що в питаннях військової допомоги ЗСУ Ізраїль перебуває в особливій ситуації, тому не хоче передавати свою зброю.

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