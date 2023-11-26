ЦАХАЛ продовжить бойові дії до повної ліквідації ХАМАСу.

Начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Галеві у своєму зверненні до військ оголосив, що армія Ізраїлю повернеться до боротьби з ХАМАСом "з рішучістю", як тільки припиниться перемир'я в секторі Газа.

"ЦАХАЛ і його солдати ведуть запеклу боротьбу, щоб захистити життя нашого народу, відстоюючи цінності ЦАХАЛу. Ми створили умови для рамок звільнення першої групи дітей і матерів-заручників, яке відбувається під час цієї паузи в бойових діях", - цитує Галеві The Times of Israel.

За словами начальника штабу, "коли цей процес буде завершено, ЦАХАЛ рішуче повернеться до операцій з метою подальшого звільнення заручників і повної ліквідації ХАМАСу".

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"Я зустрічався з багатьма з вас наприкінці довгих годин боїв як над землею, так і під землею, коли ви стикалися зі складними викликами. Під час кожної зустрічі я бачив, як у ваших очах відбивається велич моменту, бойовий дух і рішучість досягти всіх цілей війни. Я чув, як ви сказали мені: "Ми хочемо боротися, поки не повернемо заручників". І ми робимо саме це", - наголосив військовий.

Угода Ізраїлю та ХАМАС про звільнення заручників

Як писав УНІАН, цього тижня Ізраїль та ХАМАС домовились про тимчасове перемир'я та звільнення заручників. Згідно з угодою, протягом чотирьох днів бойовики поетапно звільнять близько 50 цивільних, викрадених під час нападу на Ізраїль 7 жовтня. За це Ізраїль випустить з в’язниць 150 палестинських жінок та підлітків, які були засуджені за тероризм.

24 листопада відбувся перший етап цього обміну. ХАМАС звільнив одразу 24 заручники: 13 громадян Ізраїлю, 10 громадян Таїланду та один громадянин Філіппін. Натомість Ізраїль звільнив 39 палестинських жінок і підлітків.

25 листопада палестинське угруповання звинуватило Ізраїль у порушенні домовленостей. Однак вже вночі ХАМАС звільнив 13 ізраїльських заручників, а також кількох іноземців, яких утримували в Газі.

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