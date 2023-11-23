Угода, узгоджена після переговорів за посередництва Катару, Єгипту і США, буде включати відвідування Червоним Хрестом заручників і доставку їм ліків.

Тринадцять жінок і дітей утримуваних бойовиками в Газі, будуть звільнені першими, оскільки тимчасове перемир'я в Газі між Ізраїлем і ХАМАСом починається о 7 ранку в п'ятницю, заявив Катар.

Доктор Маджед аль-Ансарі, представник Міністерства закордонних справ Катару, заявив, що отримав список цивільних осіб, які будуть звільнені завтра о 16:00, і сім'ям буде надано пріоритет, пише Sky News.

Він сказав, що очікується, що Ізраїль звільнить палестинських в'язнів в обмін на це в рамках угоди.

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"Ми сподіваємося, що не побачимо подальших затримок. Я думаю, що ми досягли точки, коли все готово і ми готові приступити до роботи", - сказав він.

Угода, узгоджена після переговорів за посередництва Катару, Єгипту і США, буде включати відвідування Червоним Хрестом заручників і доставку їм ліків.

Це також означатиме, що сотням вантажівок з гуманітарними, медичними вантажами та паливом буде дозволено в'їзд до Гази, тоді як Ізраїль припинить усі повітряні місії над південною частиною Гази та підтримуватиме щоденне шестигодинне вікно без польоту на півночі.

Доктор аль-Ансарі заявив, що гуманітарна допомога почне надходити в Газу, як тільки почнеться перемир'я, додавши, що це "незначна частина" того, що їй потрібно.

Перемир'я між ХАМАСом та Ізраїлем - деталі

Перемир'я повинно було вступити в силу о 10 ранку за місцевим часом у четвер – після шести тижнів бойових дій. Структурована угода була досягнута і підтверджена в середу вранці, але більш ніж через день очікуване оголошення про офіційний час початку так і не відбулося.

Відповідаючи на запитання репортерів на прес-конференції в Досі про затримку, Аль Ансарі сказав, що обговорення були "дуже важкими і детальними".

"Ми хотіли переконатися, що в процесі виведення заручників ніщо не заподіє шкоди, а периметри угоди узгоджені в оперативному сенсі з обох сторін", - сказав він.

Він додав, що тимчасове перемир'я включає в себе всеосяжне припинення вогню як на півночі, так і на півдні сектора Газа, і є надія, що воно призведе до постійного перемир'я.

ХАМАС погодився звільнити 50 ізраїльських жінок і дітей, утримуваних бойовиками в секторі Газа, в обмін на звільнення Ізраїлем 150 палестинських жінок і дітей з ізраїльських в'язниць.

Ізраїль заявив, що перемир'я може тривати довше початкових чотирьох днів, якщо бойовики будуть звільняти не менше 10 заручників в день.

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