Дії ізраїльської армії менш масштабні, ніж описували представники ЦАХАЛ вищому військовому керівництву США.

Ізраїль змінив свої плани щодо повномасштабного наступу на сектор Гази на тлі зусиль міністра оборони США Ллойда Остіна та інших офіційних осіб.

Як повідомляє газета The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників, ЦАХАЛ продовжує вибіркові удари по ХАМАС.

Рішення Тель-Авіва утриматися від повномасштабного вторгнення в Газу і провести більш обмежені удари узгодили з пропозиціями міністра оборони США Ллойдом Остіном. У Білому домі зазначили, що важко передбачити дії Ізраїлю, оскільки посилення авіаударів і розширене наземне вторгнення за останні три дні свідчать про більш агресивну позицію. Попри це, наразі дії ізраїльської армії менш масштабні, ніж описували представники ЦАХАЛ вищому військовому керівництву США.

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Додається, що початкові плани ізраїльського вторгнення викликали занепокоєння Вашингтона. Там стверджували, що ЦАХАЛ поки не готовий розпочати наземне вторгнення.

Остін у телефонній розмові зі міністром оборони Ізраїлю Йоавом Галлантом наголосив на перегляді того, як бійці ЦАХАЛ можуть здійснити наземне вторгнення в Газу, де ХАМАС підтримує заплутану мережу тунелів під густонаселеними районами. За словами співрозмовника, Ізраїль вдосконалив план після коментарів Остіна та інших офіційних осіб. Однак Адміністрація Байдена наполягає на тому, щоб США не диктували Ізраїлю дії щодо вторгнення в Газу.

Також на зміни планів могли вплинути тиск щодо переговорів про заручників і внутрішні конфлікти щодо стратегії, місця і часу вторгнення між ізраїльськими політичними та військовими лідерами.

На думку американських чиновників, Ізраїль, схоже, проводить поетапну операцію з меншими розвідувальними підрозділами, які просуваються до Гази, щоб знайти бійців ХАМАС та їхні слабкі місця.

Операція Ізраїлю у Газі

Напередодні прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до нації та оголосив про початок "другої війни за незалежність" його країни.

Сьогодні вранці повідомлялось, що Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази та повторно закликає цивільне населення евакуюватися з північної частини анклаву на південь. В секторі Гази відключено електрику і практично немає зв'язку.

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