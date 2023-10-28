Рішення про початок наземного вторгнення на територію сектора Гази було прийнято одностайно, каже прем'єр.

Ввечері в суботу, 28 жовтня, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до нації та оголосив про початок "другої війни за незалежність" його країни.

У зверненні він зазначив, що другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАС розпочався минулої ночі – з введенням сухопутних сил на контрольовану терористичним палестинським угрупованням територію сектора Гази. Нетаньяху стверджує, що рішення про початок наземного вторгнення було прийнято одностайно військовими та чиновниками у сфері безпеки.

Ізраїльський прем’єр заявив, що за жодних обставин Ізраїль "не відмовиться від завдання знищення ХАМАСу". "У нас є дві мети, найголовніша – повністю ліквідувати оперативні та урядові можливості ХАМАС, а друга – повернути заручників", – стверджує прем’єр.

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Він також наголосив, що Ізраїль робить "усе, що може", щоб уникнути жертв серед цивільного населення, та подякував лідерам Великобританії, США та інших західних країн за підтримку його країни.

"Ми будемо боротися і ми переможемо... Це місія нашого життя", – каже він і додає, що конфлікт буде "тривалим і важким".

Війна Ізраїлю та ХАМАС - це треба знати

7 жовтня бойовики палестинського терористичного угруповання ХАМАС завдали масованого удару по ізраїльській території. Бійці ХАМАС вторглися у прикордонні населені пункти. Близько 200 людей стали їхніми заручниками.

У відповідь на атаку Ізраїль посилив удари по контрольованому бойовиками сектору Гази. Ізраїль оголосив метою повне знищення ХАМАС.

Упродовж останніх тижнів не вщухають розмови про можливе наземне вторгнення Ізраїлю в сектор Гази.

26 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) здійснила цілеспрямований рейд у північній частині регіону, застосувавши танки. 27 жовтня ЦАХАЛ зайшла в сектор Гази, застосувавши сили піхоти, бойову техніку, БПЛА та авіацію.

Сьогодні Ізраїль влаштував блекаут в секторі Гази, позбавивши регіон доступу до електрики, Інтернету та мобільного зв'язку.

Відомо, що Ізраїль ухвалив рішення про розширення наземної операції. Водночас влада Ізраїлю стверджує, що поки не розпочинає офіційне наземне вторгнення, а тільки проводить зачистку перед ним.

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