За його словами, суперечливі заяви Кадирова свідчать, про те, що він вже працює в постпутінській і постросійській парадигмі.

Очільник Чечні Рамзан Кадиров хоче зберегти свою армію, щоб після завершення правління президента РФ Володимира Путіна, боротись за незалежність регіону.

Про це заявив політолог Андрій Піонтковський у ефірі телеканалу "Еспресо".

"Активність Кадирова, його драматичні і суперечливі заяви, показують, що Кадиров вже працює в постпутінській і постросійській парадигмі. Давайте не будемо забувати – Росія це конфедерація двох держав – Ічкерії і власне Росії. І ця конфедерація тримається на особистій унії Путіна і Кадирова. Путін зрозумів, що війна в Чечні програна і погодився виплачувати режиму Кадирова величезну економічну данину", - пояснив Піонтковський.

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На його думку, у відповідь за це Кадиров демонструє лояльність до Москви.

"Формально зберігає Чечню і Ічкерію в складі Росії і навіть бере участь у зовнішньополітичних авантюрах. Всім відомо, що всі силовики ненавидять Кадирова і готові його просто ліквідувати в будь-який зручний момент... Яку би посаду йому не дали, коли він відірваний від своїх бойовиків залишиться в Москві, його просто пристрелять пострілом в потилицю у його ж кабінеті на наступний день", - сказав політолог.

На думку Піонтковського, Кадиров це прекрасно знає і на ніяку посаду він не погодиться, як і у відставку

"В нього також достатньо незадоволених його угодою з Путіним. Головне завдання зараз для нього - зберегти свою армію в тому незворотньому процесі після поразки Росії, коли йому треба буде продовжувати боротьбу з наступниками Путіна вже за незалежність Ічкерії", - підсумував експерт.

Роль Кадирова у війні

Рамзан Кадиров бере активну участь у російсько-українському протистоянні як медійна особистість. Крім того, він відправляв чеченських військових на фронт. Там вони займались мародерством, а також формували так звані загороджувальні загони. Їхнє завдання було зупиняти окупантів, які відступають, та повертати їх на поле бою під загрозою ліквідації.

11 вересня Кадиров заявив, що для відправки на війну в Україні підготували три батальйони по 560 найманців і спецполк на 1,5 тис. осіб. Однак на ситуацію на фронті це не вплинуло. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповідав, що "кадирівці" – дуже слабкі воїни, які не вміють і не хочуть воювати.

21 вересня Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, що перебувають в запасі. Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Попри це 23 вересня Кадиров на нараді з оперативним штабом по проведенню "спеціальної військової операції" заявив, що в республіці мобілізація проводитися не буде.

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