"Кадирівці" майже не беруть участь у активних бойових діях. До контрнаступу ЗСУ вони грабували цивільних на захопленій території.

У Чечні для відправки на війну в Україні підготували три батальйони по 560 найманців і спецполк на 1,5 тис. осіб.

Про це заявив очільник Чечні Рамзан Кадиров, пише ТАСС у Telegram.

Він взяв участь у стройовому огляді військових підрозділів і техніки. За словами Кадирова, для війни проти України пройшли підготовку 3180 військових.

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"Ми сьогодні готові виїхати та виконати наказ, як виконували до цього наші хлопці в Маріуполі, Попасній, Сєвєродонецьку, Лисичанську. Ми звільняємо ці міста. Ми звільнили їх із усіма іншими підрозділами. "Луганську республіку"... Я впевнений, що ми виконаємо будь-які поставлені завдання", - додав він.

Як раніше заявляв депутат Херсонської облради Сергій Хлань, "кадирівці" – дуже слабкі воїни, які не вміють і не хочуть воювати. До активних контрнаступальних дій ЗСУ вони грабували цивільних в окупованих селах на півдні України.

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