Їхнє завдання - зупиняти окупантів, які відступають та повертати їх на поле бою під загрозою ліквідації.

Російське командування вже виставило так звані загороджувальні загони "кадирівців" на різних ділянках фронту. Вони стежитимуть за тим, щоб росіяни не відступали під час атак українських воїнів.

Про це в ефірі з Марком Фейгіним заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

"Я можу запевнити вас, що деяка кількість цих "мужніх" хлопців поїхала по різних областях України для того, щоб зайнятися "підтриманням морального духу російської армії, стоячи у тилу", назвемо це так делікатно", - сказав Арестович.

За його словами, налаштовувати людей зі зброєю проти інших людей зі зброєю, примушуючи одних воювати, - це погана ідея. Арестович прогнозує, що між "кадівцями" та росіянами, яких ті будуть гнати у бій, виникнуть конфлікти, зокрема й перестрілки.

Як повідомляв УНІАН, Росія почала застосовувати тактику загороджувальних загонів з "кадирівців" ще на початку війни. Про це свідчили перехоплення телефонних розмов окупантів, датовані початком березня 2022 року. Головне завдання загороджувальних загонів - зупиняти бійців, які будуть відступати, і під загрозою смерті повертати на поле битви.

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