Cybertruck є першим новим електромобілем від Tesla з моменту випуску Model Y більше трьох років тому.

Компанія Tesla офіційно розпочала перші поставки Cybertruck та оголосила, що ціна на найдешевшу модель її довгоочікуваного електропікапа стартуватиме від 60 990 доларів США. Про це повідомляє Financial Times.

"Цінник на Cybertruck з його нетрадиційною кутастою формою і сталевим кузовом вищий за стартову ціну в трохи менше 40 тис. дол, яку Tesla закладала, коли вперше анонсувала автомобіль у 2019 році", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на додаток до найдешевшої задньопривідної моделі, яка не буде доступна до 2025 року, у 2024 році буде доступна повнопривідна версія за ціною 79 990 доларів. Найдорожча версія, відома як Cyberbeast, коштуватиме приблизно 99 990 дол. і буде доступна в 2024 році.

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Cybertruck є першим новим електромобілем від Tesla з моменту випуску Model Y більше трьох років тому. В Tesla заявили, що вже отримали понад 1 млн передзамовлень.

Хоча компанія планувала розпочати поставки в 2021 році, інженерні та виробничі проблеми, пов’язані з її нетрадиційним дизайном, затримали цей процес.

Виконавчий директор Tesla Ілон Маск попередив, що за першими поставками Cybertruck послідує "надзвичайно важке" збільшення виробництва, яке, ймовірно, займе щонайменше 18 місяців.

"Я вважаю, що це наш найкращий продукт, я вважаю, що це найбільш унікальна річ на дорозі, і, нарешті, майбутнє буде виглядати як майбутнє", - наголосив Маск.

Електропікап Cybertruck: що відомо

Американський винахідник Ілон Маск представив Cybertruck ще в 2019 році, але масове виробництво постійно затримувалося. Мільярдер пояснив це проблемами з поставками компонентів. Ілон Маск обіцяв, що Cybertruck буде випускатися в трьох комплектаціях з дальністю ходу 400 км, 480 км і 800 км.

У липні 2023 року стало відомо, що Tesla зібрала перший вантажний електропікап Cybertruck на заводі в Остіні.

Крім того, у вересні повідомлялося, що Cybertruck буде досить водонепроникним, щоб деякий час служити в якості човна, перетинаючи не надто бурхливі річки, озера і навіть моря.

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