'Хіба так робиться?': Кадиров заявив, що Маск деактивував його Cybetruck

Опальний чеченець заявив, що машину відбуксирували з лінії фронту, оскільки вона перестала працювати.

Скандальний лідер Чечні Рамзан Кадиров заявив, що мільярдер та засновник Tesla Ілон Маск деактивував автомобіль Cybetruck, який нібито подарував йому.

Як заявив Кадиров у Telegram, Маск "вчинив некрасиво" з автівкою, яку "піхотинець Путіна" озброїв і нібито відправив на фронт. Таку прикрість мільярдер зробив дистанційно.

"Некрасиво вчинив Ілон Маск. Дарує від душі дорогі подарунки, а потім віддалено відключає їх. Ви, напевно, пам'ятаєте його подарунок - "Кібертрак", який ми оснастили кулеметом і відправили на "сво". Машина чудово справлялася з бойовими завданнями. Демонструвала маневреність та гарний захист екіпажу. Так от, нещодавно Маск віддалено відключив "Кібертрак". Не по-чоловічому це. Довелося відбуксирувати залізного коня. Ну як так, Ілоне? Хіба так робиться?", - обурився Кадиров.

Відео дня

Cybetruck Кадирова - що відомо

Як повідомляв УНІАН, раніше Правитель Чечні Рамзан Кадиров похвалився пікапом Tesla Cybertruck зі встановленим на ньому кулеметом і висловив подяку особисто Ілону Маску. Машину чеченський диктатор мав намір відправити "в зону сво".

Натомість американський мільярдер Ілон Маск заперечує, що дарував главі Чечні Рамзану Кадирову Cybertruck, про що той раніше похвалився.

"Ти серйозно такий відсталий, що думаєш, що я подарував Cybertruck російському генералу? Це приголомшливо", - написав він, відповідаючи на пост у соцмережі X журналіста Сета Абрамсона. Той обурився, що Маск постачає "ворогам Америки" машини, "готові до військового використання".

Вас також можуть зацікавити новини: