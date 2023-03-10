Також не можна буде ввозити похідну продукцію.

Канада оголосила про заборону імпорту сталі та алюмінію із Росії. Як повідомляє офіційний сайт канадського уряду, обмеження набуло чинності 10 березня.

Як заявила віцепрем’єр-міністр Канади Христя Фріланд, такий крок встромить палки в колеса в Росії на шляху її цілі захоплення України.

Заборона стала частиною санкцій щодо Москви через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Обмеження будуть поширюватися не лише на сталь та алюміній, але і похідну продукцію. Жодна особа в Канаді, або громадянин цієї країни за межами Канади відтепер не має права придбати нічого – від трубопрокату до матеріалів для будівництва залізничних і трамвайних колій.

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У той же час контракти, котрі були укладені до 10 березня, обмеженням не підлягають.

Канада у минулому році практично втричі зменшила імпорт російської сталевої продукції у порівнянні з 2021-м роком (79 млн доларів проти 208-ми млн). Теж саме стосується і алюмінію (16 проти 44 мільйонів доларів).

Канада і її санкції проти Росії через повномасштабне вторгнення РФ в Україну

У жовтні минулого року Канада запровадила санкції проти 35 осіб та шести компаній енергетичного сектору. Зокрема під удар потрапив і "Газпром".

У грудні Канада ввела санкції проти турбін Північного потоку. Це були повторні санкції, адже перед тим Оттава вирішила скасувати обмеження. Однак згодом канадці визнали, що помилялися.

На початку лютого стало відомо про розширення Канадою санкційного списку осіб, котрі причетні до поширення російської дезінформації та пропаганди.

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