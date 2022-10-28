Під санкції потрапили 35 осіб і шість компаній енергетичного сектору.

У п'ятницю, 28 жовтня 2022 року, Канада оголосила про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації, під які потрапили 35 громадян Росії, включно з керівниками компанії "Газпром".

Про це заявив канадський прем'єр-міністр Джастін Трюдо на Конгресі українців Канади.

"Сьогодні ми додаємо в цей список ще 35 осіб, зокрема впливових керівників державної енергетичної компанії "Газпром", і запроваджуємо санкції щодо шести компаній енергетичного сектору", – наголосив Трюдо.

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Зазначається, що під санкції потрапили "Лукойл", "Трансойл", СОГАЗ і "Національна нерудна компанія". Також до списку увійшли віце-прем'єр-міністри Росії Денис Мантуров і Олександр Новак, виконавчий директор "Газпрому" Віталій Маркелов і його прес-секретар Сергій Купріянов.

За словами Трюдо, Канада також має намір запровадити нові санкції щодо представників російського сектору юстиції та безпеки. Під обмеження потраплять співробітники поліції і слідчі, прокурори, судді і співробітники в'язниць, причетні до грубих і систематичних порушень прав людини щодо лідерів російської опозиції.

Санкції проти Росії: що відомо

Представник Єврокомісії Крістіан Віганд заявив, що на сьогоднішній день заморозили російські активи на 17,5 мільярда євро. Ці активи належать 1350 особам та організаціям, які перебувають під санкціями ЄС.

Раніше повідомлялося, що Польща разом із Литвою, Латвією та Естонією розробили новий пакет санкцій проти Російської Федерації за війну в Україні. Вони пропонують, серед іншого, заборонити ядерну співпрацю з РФ та імпорт російських діамантів.

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