Крім того, він вважає російського президента непослідовним.

Американський пропагандист Такер Карлсон після двогодиного інтерв'ю з диктатором Володимиром Путіним визнав, що очільник Кремля "не вміє пояснювати".

Як заявив Карлсон у відео, опублікованому після розмови з диктатором, Путін "не той, хто дає багато інтерв'ю".

"Він не вміє пояснювати. Але він явно проводить багато часу у світі, де йому не потрібно пояснювати", – сказав Карлсон.

Крім того, пропагандист заявив, що Путін не виклав своєї позиції послідовно.

"Я не зовсім впевнений, що я думаю про інтерв'ю. Мені знадобиться рік, щоб вирішити, що це було", – заявив пропагандист.

Інтерв'ю з Путіним Такера Карлсона - що відомо

Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон на початку лютого прилетів у Москву, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. Потім журналіста за це жорстко розкритикували в США. Водночас критика не завадила Карлсону поспілкуватися з диктатором. Він став першим західним журналістом, який поговорив з Путіним після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Кандидат політичних наук - політолог Ігор Рейтерович зазначав, що через інтерв'ю диктатор "спробує поговорити з тими американцями, які і так виступають проти підтримки України". Експерт вважає, що після виходу інтерв'ю з ватажком росіян навряд чи позиція когось із американців щодо Росії чи підтримки когось із кандидатів у президенти США зміниться.

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