В адміністрації Байдена не вірять, що люди будуть під впливом "одного-єдиного інтерв'ю".

Пропагандистське інтерв'ю диктатора Володимира Путіна скандальному американському журналісту Такеру Карлсону не потрібно "сприймати за чисту монету".

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, відповідаючи на запитання, чи може це інтерв'ю "ще більше підірвати підтримку" Києва серед американської громадськості, пише Forbes. Кірбі відповів, що його це не турбує і він не вірить, що люди будуть під впливом "одного-єдиного інтерв'ю".

"Американський народ добре знає, хто тут винен", – сказав Кірбі.

Також він наголосив, що "Україна ні для кого не становила загрози", коли 24 лютого 2022 року війська Путіна здійснили напад. Кривава війна була неспровокованою.

"Він (Путін - УНІАН) вторгся до сусідньої країни без провокації", – зазначив американський чиновник.

Кірбі наголосив, що громадяни США "розуміють, за що бореться Україна, і все, про що вони просять – це наша допомога". Будь-хто, хто дивиться інтерв'ю Карлсона, повинен пам'ятати, що він слухає Путіна, і "не повинен приймати за чисту монету все, що він каже", зазначив чиновник.

Інтерв'ю з Путіним Такера Карлсона - що відомо

Колишній ведучий американського телеканалу Fox News Такер Карлсон на початку лютого прилетів у Москву, щоб взяти інтерв'ю у Володимира Путіна. Потім журналіста за це жорстко розкритикували в США. Водночас критика не завадила Карлсону поспілкуватися з диктатором. Він став першим західним журналістом, який поговорив з Путіним після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.

Кандидат політичних наук - політолог Ігор Рейтерович зазначав, що через інтерв'ю диктатор "спробує поговорити з тими американцями, які і так виступають проти підтримки України". Експерт вважає, що після виходу інтерв'ю з ватажком росіян навряд чи позиція когось із американців щодо Росії чи підтримки когось із кандидатів у президенти США зміниться.

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