Рубіо представив у Стамбулі "сильний мирний план", розроблений за результатами зустрічей у Лондоні, повідомив спецпредставник Трампа.

У першому пункті комплексного "мирного плану" США, що складається із 22 пунктів, йдеться про всеохопне припинення вогню. Про це заявив спеціальний представник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Кіт Келлог у дописі на платформі Х.

За його словами, припинення вогню здатне зупинити війну просто зараз.

"У Стамбулі Рубіо (держсекретар США Марко Рубіо, - ред.) чітко дав зрозуміти, що ми представили сильний мирний план. За результатами зустрічей у Лондоні ми розробили комплексний план із 22 пунктів, який став основою для досягнення миру. Перший пункт - це всеохопне припинення вогню, яке може негайно зупинити вбивства", - написав Келлог.

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