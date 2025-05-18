Двопартійний законопроєкт передбачає 500% мита на імпорт до США товарів з країн, які купують російські енергоносії.

Сенатори США після переговорів між Україною та РФ у Туреччині знову закликають Конгрес ухвалити двопартійний законопроєкт щодо запровадження нових санкцій проти Росії.

Про це повідомляє Sky News. Зазначається, що на зустрічі в Стамбулі делегація РФ висунула умови, які українське джерело журналістів назвало такими, що заздалегідь приречені на провал. Зокрема, йдеться про вимогу щодо "передачі" Росії кількох українських областей.

Американський сенатор-демократ Річард Блюменталь, а також сенатор-республіканець Ліндсі Грем закликали голосувати за законопроєкт про посилення санкцій проти РФ, внесений ними у квітні. Документ передбачає запровадження 500% мита на імпорт до США товарів з країн, які продовжують купувати російські енергоносії.

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"Путін продовжуватиме протидіяти зусиллям щодо припинення вогню, доки його економіка не зазнає сильного удару, що ізолює її на фінансовому острові", – наголосив Річард Блюменталь.

Зазгачається, що вищезгаданий законопроєкт наразі має щонайменше 73 співавтори у палаті, яка загалом налічує 100 членів. Поки не відомо, коли документ можуть винести на голосування.

Санкції проти Росії

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що Сенат попросили про "паузу" у питанні санкцій, щоб побачити, чи вдасться досягти прогресу в переговорах. При цьому він зауважив, що РФ вже повідомили: якщо прогресу в переговорах не буде, Конгрес ухвалить закон про санкції.

Тим часом Європейський Союз планує запровадити новий пакет санкцій проти Російської Федерації. Європейська чиновниця каже, що він буде "наймасштабнішим в історії" і охопить одразу чотири санкційні режими: за війну в Україні, за порушення прав людини, за гібридну війну, а також за застосування хімічної зброї.

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