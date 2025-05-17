Путін робить рівно стільки, щоб переконати Трампа, що він залучений до цих зусиль із досягнення миру в Україні, водночас роблячи все можливе, щоб переконатися, що це ні до чого не призведе.

Російський лідер Володимир Путін пішов на великий ризик, сповільнивши американських переговірників щодо мирної пропозиції, а потім відмовившись з'явитися на переговори з президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині, які він сам публічно ініціював, пише Financial Times.

"Досі відмова російського лідера взаємодіяти на умовах, встановлених іншими, зустрічала мало опору - вже точно недостатньо, щоб змусити піти на поступки або змінити хід його війни", - пише видання.

Найяскравішою ознакою цього стало те, що президент США Дональд Трамп, здавалося, спокійно сприйняв неявку російського лідера в четвер і водночас поставив під сумнів увесь сенс російсько-українських переговорів, заявивши: "Нічого не станеться, доки ми з Путіним не зустрінемося".

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Як зазначає FT, це був подарунок Путіну, який давно шукав особистої зустрічі Трампом. Для українців це відродило їхні найгірші побоювання - що Трамп спробує укласти угоду з Путіним через їхні голови і продати Україну за течією.

"Путін робить рівно стільки, щоб переконати Трампа, що він залучений до цих зусиль із досягнення миру в Україні, водночас роблячи все можливе, щоб переконатися, що це ні до чого не призведе", - сказав високопоставлений європейський дипломат. - "І Трамп на це попався".

Як зазначає видання, небажання Путіна брати участь у змістовних мирних переговорах стало більш очевидним останніми днями, навіть для тих в адміністрації Трампа, хто був схильний дати йому кредит довіри.

Так, за даними джерел FT, минулого тижня високопоставлені російські чиновники повідомили спеціальному посланнику Трампа Стіву Віткоффу, що Путін не хоче обговорювати 22-пунктний мирний план, який Віткофф склав за участю України та Європи. При цьому, як зазначає FT, через реакцію Росії Віткофф відклав попередні плани зустрічі з російським лідером цього тижня.

Також Путін відмовився приїжджати на переговори в Туреччину і натомість відправив делегацію низького рівня на чолі зі своїм колишнім міністром культури Володимиром Мединським. Зустріч, що відбулася в п'ятницю, завершилася менш ніж через дві години без прогресу в питанні тривалого припинення вогню.

Європейські лідери висловили своє розчарування. Прем'єр Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск зрештою виступили зі спільною заявою, в якій заявили, що позиція Путіна "неприйнятна". Чотири лідери разом із Зеленським також провели спільну телефонну розмову з Трампом. Стармер сказав, що наразі існує "високий рівень координації" між основними чотирма країнами - Великою Британією, Францією, Німеччиною та Польщею - "і адміністрацією президента США Трампа" щодо України.

"Це просто сльози", - сказав один європейський міністр закордонних справ, маючи на увазі послання Європи адміністрації Трампа в надії, що президент зрештою змінить позицію щодо Росії.

"Поки що ця європейська риторика не була підтримана ніким в адміністрації Трампа, яка продовжувала висловлювати розчарування обома сторонами конфлікту, не виділяючи Росію, і натякала, що вона може піти", - зазначає FT.

Високопоставлений український чиновник охарактеризував ситуацію як те, що Путін і Зеленський замкнені в геополітичній грі "блекджек" - із Трампом як дилером.

"У Путіна були "сильні, але ризиковані" карти, сказав чиновник. Однак Україна робить ставку на те, що якщо російський лідер витягне ще одну карту, то може "прогоріти"", - зазначає видання.

Переговори в Стамбулі

Раніше західні ЗМІ поширили ймовірні вимоги, озвучені главою російської делегації Володимиром Мединським на переговорах з Україною в Стамбулі.

"Президент Трамп має намір провести переговори з російською стороною, щоб прояснити те, що сталося, і спробувати рухатися вперед", - уточнив він, згадавши можливі "телефонні контакти" спочатку з президентом РФ Володимиром Путіним.

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