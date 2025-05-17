Він також зазначив, що США представили сильний мирний план щодо України.

Держсекретар США Марко Рубіо в телефонній розмові з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим привітав угоду про обмін військовополоненими.

"США представили сильний мирний план щодо України, і ми вітаємо угоду про обмін військовополоненими, досягнуту в Стамбулі. Давайте не упустимо цю величезну можливість. Настав час покласти край цій війні", - написав Рубіо в Х.

Він додав, що у своїй сьогоднішній телефонній розмові з Лавровим повторив повідомлення президента США Дональда Трампа про те, що смерть і руйнування мають припинитися.

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Переговори про припинення війни в Україні

Сьогодні Трамп анонсував розмови з російським диктатором Володимиром Путіним та українським президентом Володимиром Зеленським.

Він зазначив, що телефонні розмови відбудуться в понеділок у першій половині дня. Потім він переговорить із лідерами країн-членів НАТО.

За підсумками нещодавніх переговорів у Стамбулі стало відомо, що українська та російська сторони домовилися про масштабний обмін військовополоненими у форматі "1000 х 1000".

А сьогодні з'явилася інформація про те, що Україна почала підготовку до обміну "1000 на 1000" і формує списки російських військовополонених на обмін.

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