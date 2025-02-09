Кім назвав війну "справедливою справою російської армії".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив про свою "незмінну" підтримку Росії у війні в Україні і назвав війну "справедливою справою російської армії". Про це пише Reuters, посилаючись на заяви північнокорейських ЗМІ.

"Армія і народ КНДР незмінно підтримуватимуть і заохочуватимуть справедливу справу російської армії і народу щодо захисту свого суверенітету, безпеки і територіальної цілісності відповідно до духу договору про всеосяжне стратегічне партнерство між КНДР і Росією", - заявив Кім.

Як пише Yonhap, Кім також пригрозив і далі розвивати свою ядерну зброю, заявивши, що вона не є "розмінною монетою", а призначена для бойового застосування проти ворогів КНДР.

Відео дня

"Наші ядерні сили - це не те, що можна рекламувати, щоб заслужити визнання від кого-небудь, і навіть не розмінна монета, яку можна обміняти на просту суму грошей. Ядерні сили нашої країни незмінно призначені для реального бойового застосування в спробі швидко припинити джерело будь-якої спроби вторгнення з боку ворожих сил", - наводить заяву Кіма північнокорейське інформагентство KCNA.

Раніше Дональд Трамп заявив, що має намір продовжувати підтримувати відносини з Кім чен Ином. Водночас прем'єр-міністр Японії Шігеру Ішиба зазначав, що Японія і США працюватимуть над "повною денуклеаризацією" КНДР.

КНДР і війна в Україні

Національна розвідувальна служба Південної Кореї підтвердила, що війська Північної Кореї не беруть участі в бойових діях у Курській області РФ із середини січня. Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко висловлював думку, що, якщо північнокорейські війська відвели від лінії фронту, то вони, ймовірно, передають свій досвід іншим солдатам.

Водночас глава ГУР Кирило Буданов заявляв, що близько восьми тисяч північнокорейських солдатів все ще воюють у Курській області Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: