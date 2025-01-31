Ймовірно, йдеться про перегрупування північнокорейських військ, а сподіватися на їх остаточне зникнення не доводиться, зазначає Іван Тимочко.

Якщо північнокорейські війська відвели від лінії фронту, то зараз вони, ймовірно, передають свій досвід солдатам, які не воювали на території Курської області.

Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. "Це банальне перегрупування. Можливо ті рештки, які там знаходяться, отримають досвід навчання, підготовку від тих, хто вижив у боях. Потім тих, хто вижив, можливо відправлять в Північну Корею готувати наступні ешелони військових. І ті, хто пройдуть якусь тактичну підготовку в умовному тилу РФ – будуть задіяні на фронті та чекатимуть на додаткове поповнення", – сказав Тимочко.

Він також додав, що не варто сподіватися на те, що північнокорейські війська повністю та назавжди зникнуть з фронту російсько-української війни.

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"Наразі вони будуть нарощувати сили. Північнокорейські солдати у РФ – це не про оборону Росії. Це про створення ще однієї армії диктатури з бойовим досвідом. Росія та КНДР підписали та ратифікували всеохоплюючу підтримку та допомогу. Зараз же будуть когось затягати туди", – додав Тимочко.

Північнокорейські війська на Курщині: важливі новини

Напередодні кілька західних ЗМІ повідомляли, що РФ відвела північнокорейські війська з лінії фронту. Зокрема The New York Times пише, що їх не бачили на лінії боєзіткнення вже близько двох тижнів.

Водночас речник ССО полковник Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді" підтвердив цю інформацію. Він додав, що ймовірною причиною могли стати великі втрати серед бійців з КНДР.

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