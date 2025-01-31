Якщо північнокорейські війська відвели від лінії фронту, то зараз вони, ймовірно, передають свій досвід солдатам, які не воювали на території Курської області.
Таку думку в ефірі "24 Каналу" висловив голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. "Це банальне перегрупування. Можливо ті рештки, які там знаходяться, отримають досвід навчання, підготовку від тих, хто вижив у боях. Потім тих, хто вижив, можливо відправлять в Північну Корею готувати наступні ешелони військових. І ті, хто пройдуть якусь тактичну підготовку в умовному тилу РФ – будуть задіяні на фронті та чекатимуть на додаткове поповнення", – сказав Тимочко.
Він також додав, що не варто сподіватися на те, що північнокорейські війська повністю та назавжди зникнуть з фронту російсько-української війни.
"Наразі вони будуть нарощувати сили. Північнокорейські солдати у РФ – це не про оборону Росії. Це про створення ще однієї армії диктатури з бойовим досвідом. Росія та КНДР підписали та ратифікували всеохоплюючу підтримку та допомогу. Зараз же будуть когось затягати туди", – додав Тимочко.
Північнокорейські війська на Курщині: важливі новини
Напередодні кілька західних ЗМІ повідомляли, що РФ відвела північнокорейські війська з лінії фронту. Зокрема The New York Times пише, що їх не бачили на лінії боєзіткнення вже близько двох тижнів.
Водночас речник ССО полковник Олександр Кіндратенко в коментарі "Українській правді" підтвердив цю інформацію. Він додав, що ймовірною причиною могли стати великі втрати серед бійців з КНДР.