Такі навчання стануть поворотним моментом для замкнутої Північної Кореї і її відносин з давніми партнерами Росією і Китаєм.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу запропонував лідеру Північної Кореї Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання за участю Китаю, коли він здійснив рідкісну поїздку до Пхеньяна в липні.

Як повідомляє Bloomberg, глава Національної розвідувальної служби Південної Кореї Кім Ке Хен заявив законодавцям на закритому засіданні парламентського комітету з розвідки в понеділок, що Шойгу зробив пропозицію безпосередньо Кіму під час їх зустрічі.

Такі навчання стануть поворотним моментом для замкнутої Північної Кореї і її відносин з давніми партнерами Росією і Китаєм. Немає жодних вказівок на те, чи прийняв Кім цю пропозицію, але військові його країни трималися осторонь від масштабних навчань після закінчення Корейської війни 1950-1953 років.

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Хоча тристоронні навчання посилять занепокоєння США та двох їх основних партнерів у регіоні - Південної Кореї та Японії - фактичні наслідки таких навчань будуть обмежені, оскільки Північна Корея має невеликий прибережний флот, який блідне порівняно з флоти Росії та Китаю, за словами Го Мен Хена, старшого наукового співробітника Інституту політичних досліджень Асан у Сеулі.

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Лідери США, Південної Кореї і Японії на саміті в серпні пообіцяли працювати разом, щоб протидіяти ядерній загрозі, що виходить від Пхеньяна, і обмінюватися даними в режимі реального часу про запуски його ракет. Вони також активізували військову підготовку всіх трьох країн, включаючи навчання минулого місяця з відпрацювання відстеження і збивання ракет.

США вже кілька місяців звинувачують Північну Корею в наданні зброї для допомоги вторгненню Росії в Україну. Минулого тижня Білий дім заявив, що має нову інформацію про те, що Росія і Північна Корея ведуть переговори про постачання зброї, відповідно до яких ізольований режим надасть армії президента Володимира Путіна боєприпаси та іншу підтримку для її вторгнення на сусіда.

Найбільш очевидними предметами, які є у Пхеньяна і які потрібні Москві, є артилерійські снаряди і ракети, які Москва може використовувати в озброєнні радянських часів. Військова машина Кремля вичерпала свої запаси і бореться за припаси, а війна йде вже другий рік.

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