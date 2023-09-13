Ймовірно, Кім вирішив показати Путіну свою військову потугу перед початком переговорів.

Вранці 13 вересня Північна Корея випустила щонайменше дві балістичні ракети у води біля свого східного узбережжя на тлі візиту Кім Чен Ина до Росії. Про це повідомила влада Південної Кореї та Японії, пише CNN.

Японська берегова охорона повідомила, що балістична ракета була запущена Північною Кореєю об 11:46 ранку за місцевим часом, а через кілька хвилин друга ракета послідувала за нею.

Запуски відбулися в той момент, коли Кім Чен Чен Ин і Володимир Путін збираються провести переговори, які мають велике значення для обох диктаторів, що стають дедалі більше ізольованими на світовій арені.

Відео дня

Як повідомляло північнокорейське телебачення, під час зупинки в прикордонному місті Хасан у вівторок, де Кіма зустріли російські офіційні особи, лідер Північної Кореї назвав поїздку до Росії "явним проявом" "стратегічної важливості" відносин Москви і Пхеньяна.

Сьогодні обидва диктатори прибули на космодром "Восточный" в Амурській області, де відбулася перша офіційна зустріч. Як очікується, саме там можуть відбутися переговори про зброю.

Про що говоритимуть Путін та Кім

Як писав УНІАН, Росія зацікавлена отримати від Північної Кореї артилерійські снаряди калібрів 122 та 152 міліметри, а також реактивні снаряди калібру 122 міліметри. Це боєприпаси до радянських зразків зброї, які КНДР безупинно штампувала останні 70 років після закінчення Корейської війни у 1950-х роках.

Сьогодні російська армія вкрай потребує додаткових снарядів для продовження війни в Україні, а російська промисловість не встигає за потребами фронту. Тому корейські снаряди мають справді велике значення для Кремля.

У свою чергу Пхеньян сподівається отримати в оплату за снаряди російські технології будівництва атомних підводних човнів та космічні технології для запуску супутників.

Вас також можуть зацікавити новини: