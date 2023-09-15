Кім в супроводі північнокорейських військових оглянув кабіну винищувача.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин під час свого візиту до РФ проінспектував російські заводи винищувачів, що перебувають під санкціями Заходу.

Як пише Reuters, він відвідав два авіаційні об'єкти в далекосхідному місті Комсомольськ-на-Амурі. Обидва об’єкти – авіаційний завод імені Юрія Гагаріна та завод імені Яковлєва – є підрозділами підсанкційної ВАТ "Об'єднана авіабудівна корпорації".

Кім, згідно з повідомленнями російської влади та пропагандистських ЗМІ, оглянув складальні цехи, де виготовляються багатоцільові винищувачі Су-35 і Су-57, разом з віце-прем'єр-міністром Денисом Мантуровим.

На відео російських пропагандистів можна побачити, як Кім в костюмі в супроводі північнокорейських військових в уніформі оглядає кабіну винищувача, поки йому через перекладача розповідають про можливості цих літаків.

На завершення програми лідеру КНДР та віце-прем'єру РФ показали демонстраційний політ винищувача Су-35.

Кім Чен Чен Ин в Росії

Кім Чен Чен Ин прибув до Росії на своєму спеціальному поїзді у вівторок, 12 вересня. В середу Кім зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на космодромі Східний в Амурській області.

Головною метою зустрічі лідерів західні ЗМІ називали постачання Північною Кореєю Росії зброї. Утім жодних конкретних заяв на цю тему за підсумками зустрічі не було.

В п’ятницю Кім з’явився в Комсомольську-на-Амурі (за 1000 км від кордону з КНДР). Російські ЗМІ повідомляють, що далі він попрямує до Владивостока (близько 130 км від кордону).

На тлі візиту Кім Чен Ина США та Південна Корея висловили занепокоєння з приводу повідомлень про можливий обмін зброєю між КНДР та Росією.

США також попередили, що адміністрація Джо Байдена без вагань накладе додаткові санкції на Росію та Північну Корею, якщо вони укладуть нові угоди з продажу зброї.

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