У Сеулі занепокоєні візитом Кім Чен Ина до свого російського колеги.

У Сеулі занепокоєні можливою військовою співпрацею між Пхеньяном і Москвою після зустрічі Кім Чен Ина і Володимира Путіна в Росії.

Про це заявив міністр з питань об'єднання Південної Кореї Кім Юн Хо, передає CNN.

На його думку, авторитарні режими, схоже, збираються укласти "якусь військову угоду". На це вказують нещодавні візити Кім Чен Ина на заводи з виробництва боєприпасів у Північній Кореї та його візит до Росії.

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Міністр об’єднання також згадав нещодавній візит міністра оборони Росії Сергія Шойгу до Пхеньяна та пропозицію Москви про підтримку Пхеньяном розробки супутника.

"Я не можу не бути глибоко стурбованим військовим співробітництвом і угодою про зброю", — сказав Кім Юн Хо.

Міністр закликав Пхеньян і Москву припинити свавілля і дотримуватися міжнародних норм, включаючи резолюції Ради безпеки ООН. Він зазначив, що Південна Корея уважно стежитиме за можливими військовими навчаннями двох країн.

Візит Кім Чен Ина до Росії – що відомо

Як писав УНІАН, напередодні Кім Чен Ин відвідав Росію, де зустрівся з Володимиром Путіним. Перед початком переговорів світова преса писала, що Путін проситиме в Кіма зброю для війни проти України, але жодних конкретних заяв на цю тему за підсумками зустрічі не було.

Диктатор КНДР під час зустрічі з Путіним заявив, що РФ "здобуде перемогу над злом у цій священній війні".

В ГУР МОУ після візиту Кім Чен Ина до Росії зробили висновок, що армія окупантів має серйозні проблеми із забезпеченням.

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