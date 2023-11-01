Попередньо зустріч запланована під час форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско 15-17 листопада.

Китай погоджується "в принципі" працювати над зустріччю глави країни Сі Цзіньпіна із президентом США Джо Байденом, пише Financial Times з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ КНР.

Зазначається, що ця зустріч стане важливим кроком для зусиль двох країн відновити стосунки, що перебувають на незадовільному рівні.

"Китай заявив, що обидві сторони повинні "усунути заворушення, подолати перешкоди, посилити консенсус і накопичити досягнення", оскільки вони працюють над зустріччю на полях форуму Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Сан-Франциско 15-17 листопада", - пише видання.

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Відносини США і Китаю

Ще на початку жовтня ЗМІ повідомляли, що Білий дім почав планувати зустріч президента США Джо Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

Пізніше один з американських чиновників повідомив, що наразі обидві сторони виробили принципову угоду про проведення переговорів на саміті АТЕС під час зустрічі Міністра закордонних справ Китаю Ван І із державним секретарем Ентоні Блінкеном і радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

Чиновник додав, що сторони поки не погодили точний день зустрічі, місце її проведення та інші організаційні деталі.

Нещодавно Сі Цзіньпін заявив, що Китай готовий співпрацювати зі Сполученими Штатами, оскільки обидві сторони справляються зі своїми розбіжностями і працюють разом, щоб реагувати на глобальні виклики.

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