У період з жовтня 2022 року по січень 2023 року німецька вівчарка 10 разів нападала на співробітників Білого дому, а одній жінці-офіцеру нещодавно знадобилася медична допомога після укусу.

Німецьку вівчарку Джо Байдена на прізвисько Командир вигнали з Білого дому після того, як вона неодноразово кусала агентів Служби безпеки і співробітників, повідомляє Sky News.

Зазначається, що з жовтня 2022 року по січень 2023 року німецька вівчарка 10 разів нападала на співробітників Секретної служби США, одній жінці-офіцеру нещодавно знадобилася медична допомога.

Востаннє Командира бачили в суботу на верхньому балконі Білого дому.

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Представник першої леді Джилл Байден підтвердив, що Командира в даний час немає в кампусі Білого дому, "поки оцінюються наступні кроки". Заява прозвучала через кілька годин після того, як прес-секретаря Білого дому Карін Жан-П'єр запитали про новий напад собаки на співробітника Білого дому.

У Байденів також є кішка на ім'я Віллоу.

Що відомо про собак Джо Байдена

Раніше повідомлялося, що німецька вівчарка президента Джо Байдена Командир торік за чотири місяці перекусила сімох співробітників Білого дому, а одному з офіцерів секретної служби довелося відбиватися від собаки стільцем.

Командир - друга з собак Байденів у Білому домі, яка поводилася агресивно. Іншу німецьку вівчарку на прізвисько Майор також видалили з Білого дому після нападів на співробітників і офіцерів секретної служби.

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